Madonna che silenzio. Narnali ricorda Cecco. Da oggi la sala biliardo porterà il suo nome

"Madonna che silenzio c’è... a Narnali". E’ il titolo della serata organizzata oggi dal circolo Arci di Narnali per ricordare Francesco Nuti. Negli spazi del circolo in via Pistoiese 502, in cui l’attore e regista è cresciuto, sono previste due iniziative a ingresso libero: l’intitolazione a Cecco della sala biliardo e l’inaugurazione di una mostra con le locandine dei suoi film. La passione di Francesco Nuti per il biliardo è cosa nota: l’ha celebrata anche nei suoi film, come "Io, Chiara e lo Scuro", "Casablanca, Casablanca" e "Il signor Quindicipalle". Una passione sbocciata tra i panni verdi del circolo Arci Renzo Grassi di Narnali, dove Cecco viveva e dove il padre aveva un negozio di parrucchiere. Così da stasera la sala dove Nuti ha preso in mano la prima stecca e dove ha inanellato i primi filotti porterà il suo nome: l’appuntamento è dalle 21 nell’ambito di una serata tutta in ricordo di Nuti che proseguirà con spettacoli e testimonianze, in primis quella del fratello Giovanni.

Francesco Nuti ha avuto sempre un rapporto stretto con Narnali anche quando il suo nome spiccava sulle locandine dei cinema. Le stesse locandine che sempre da stasera saranno esposte all’interno del circolo. "Questa iniziativa nasce con l’intento di riempire un po’ di quel silenzio che ci ha lasciato Cecco – spiega Maurizio Frate del Circolo Grassi –. Sarà una rimpatriata tra amici, con musica, racconti, letture e aneddoti per riassaporare un po’ di quella magia che il nostro narnalese sapeva regalarci. Col sorriso, come piaceva a lui".