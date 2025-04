Mabuse, omaggio a Sean Baker. Un poker da martedì al Terminale

Dopo l’abbuffata di Oscar con Anora, Sean Baker è il regista del momento e il cineclub Mabuse lo omaggia con una rassegna al Terminale da martedì al 29 aprile, sempre alle 21.15. Quattro i film del regista americano classe 1951 in programma: si parte con Red rocket del 2012, la storia di un ex star del porno che fa ritorno a Texas City con pochi dollari in tasca e molti lividi sul corpo, nella speranza di riallacciare rapporti con la moglie che lo ha abbandonato da tempo. Il 15 aprile torna sul grande schermo Un sogno chiamato Florida, con il grande Willem Dafoe. Tre simpatiche canaglie (18 anni in tre) vivono in Florida a due passi da Disneyworld. Le loro vite sono tutt’altro che felici, ma riescono a sopravvivere, passando da un motel e l’altro, quei motel colorati e puzzolenti che anche il cinema horror ci ha raccontato. I genitori? Gente allo sbando con i peggiori difetti. Il regista non cade nella trappola del dramma gratuito o del pietismo, mettendo persino la cinepresa ad altezza bambino. Il 22 aprile ci sarà Tangerine del 2015, mai distribuito in Italia. La protagonista è Sin Dee, prostituta transessuale che appena uscita di prigione ha il desiderio di rivedere il suo amante protettore. Sarà la sua amica del cuore a farle aprire gli occhi: quel fidanzato non è stato affatto fedele e cosa fare se non mettersi sulle sue tracce e magari affrontarlo in compagnia della nuova compagna. Ed ecco che il film si trasforma in un road movie tra le strade della West Hollywood alla vigilia di Natale. Finale con Anora martedì 29: una commedia un po’ sgangherata (nel senso buono) che prima degli Oscar aveva conquistato anche la palma d’oro a Cannes. Tutti i film in lingua originale con sottotitoli. Ingresso 6 euro, ridotti 5.

Federico Berti