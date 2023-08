"L’uomo che cattura la magia" In mostra gli scatti di Emerson

Non solo la musica dal vivo, ma anche la musica che prende vita dai magnifici scatti di Sam Emerson, fotografo americano che ha immortalato 40 anni di storia della musica, testimone di momenti indelebili on stage e off stage, autore di immagini che hanno fatto il giro del mondo. Si intitola "Living the dream" la mostra che dal 1° al 13 settembre a Il Garibaldi Milleventi ripercorrerà una vita passata in tour, sui set dei video musicali e nei back stage in compagnia delle leggende della musica mondiale: da Elvis a Jimi Hendrix, dai Beatles a Frank Sinatra, da Elton John a Michael Jackson. Non solo. Sam Emerson sarà ospite della nostra città.

Fotografo cinematografico, televisivo e di video musicali, da La Bamba a Bad di Michael Jackson, dai Magnifici Sette a Pirati dei Caraibi, Sam Emerson oggi ha l’aspetto di un pacato ed elegante gentiluomo. Le sue fotografie sono apparse su decine di copertine iconiche di album, manifesti e pubblicazioni in tutto il mondo. "Michael Jackson mi ha definito “L’uomo che cattura la magia”...", dice. "Dopo il 1969, il mio primo tour è stato con gli Osmond Brothers nel 1970 – racconta –. Poi ho lavorato con diversi artisti, fino alla collaborazione del 1973 con Rod Stewart and the Faces. Nel 1994, ho partecipato al Goodbye Yellow Brick Road Tour di Elton John per dieci settimane. Ho lavorato con i Fleetwood Mac per tre anni accompagnandoli nel tour negli Stati Uniti, in Giappone e in Francia. Con Jackson ho lavorato al video Billie Jean, da cui ha avuto inizio una collaborazione decennale".

Storie di musica, di grandi artisti, di emozioni e bellezza, da ritrovare e immaginare grazie a quegli scatti, che parlano, in qualche modo riescono a cantare, tanti anni dopo, tra poco, anche a Prato.