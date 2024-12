Luminarie accese a suon di musica. Oggi shopping e mercatini di Natale

Grande festa in centro per l’eccensione delle luminarie. Un appuntamento tradizionale che ha richiamato tanti cittadini e bambini in piazza del Comune. La sindaca Ilaria Bugetti ha "acceso" la città: a contribuire all’atmosfera di festa sono stati i cori delle scuole Guasti, Ser Lapo Mazzei, Santa Gonda che hanno allietato il pomeriggio. Via quindi al periodo pre natalizio che accompagnerà i pratesi al 25 dicembre con tante iniziative in centro per i più piccoli come la giostra in piazza delle Carceri, la ruota panoramica in piazza Mercatale, il trenino lillipuziano nel fine settimana, che potranno fare da traino allo shopping nel sottofondo torna la filodiffusione con le musiche della Camerata Strumentale.

E intanto arrivano i primi mercatini di Natale. Oggi dalle 15 alle 20 torna il tradizionale mercatino di oggetti realizzati a mano dalla Cui, il centro diurno per disabili in via di Reggiana 24, che, come ogni anno apre le porte per accogliere familiari e curiosi, in cerca di qualche idea di dono solidale. Dal 17 al 22 dicembre, gli oggetti e le decorazioni della Cui saranno in mostra nella Sala Biagi della Provincia, aperta dalle 10 alle 19. Oggi in San Domenico dalle 10 alle 19 una speciale edizione natalizia di Mani in piazza con stand di artigianato creativo ed enogastronomico, a cura del Comitato Piazza San Domenico. Dalle 10.30 alle 11.30 è prevista una visita straordinaria al Monastero di San Vincenzo e Santa Caterina da prenotare su Whatsapp al 340 1216563; alla stessa ora il teatro dei burattini di Rossella Ascolese e dalle 11.30 alle 12.30 letture e laboratorio con Storie della Mippa.

Nel pomeriggio dalle 15 alle 16.30 laboratorio creativo Addobba la tua bici, con premiazione della bici più bella a cura di Pratociclabile riciclidea e alle 16.30 Spettacolo di luci e danza aerea. Sempre oggi dalle 9 alle 19 c’è Mercatale Viva, mercatino con oggettistica per la casa e la persona, abbigliamento vintage, questa volta anche con l’arrivo di Babbo Natale. La prossima settimana torna come ogni anno il Charity For Ant , mercatino di Natale di Ant nel palazzo Banci Buonamici grazie alla enerosità di aziende e negozi di tutta la Toscana: da giovedì 5 a domenica 8 dicembre orario 10-13 e 15,30-19. Tantissime idee regalo a offerte minime che contrastano così il caro vita e nello stesso tempo ogni singolo dono aiuterà concretamente la Fondazione a garantire l’assistenza ai malati oncologici.