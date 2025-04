L’ultimo saluto a Gualchierani. Era un imprenditore illuminato

Il distretto pratese perde uno degli imprenditori pionieri nel campo del meccanotessile con la scomparsa, avvenuta domenica, di Sergio Gualchierani, classe 1941. Imprenditore di spicco ha contribuito in maniera decisiva allo sviluppo del meccanotessile, che ha portato Prato e il suo saper fare nel mondo, grazie a due importanti specializzazioni: la produzione di presse per i materiali tessili e l’automazione industriale, sempre nel settore tessile.

Gualchierani è stato fin da giovane impegnato nell’impresa familiare fondata nel 1948, prendendo le redini dell’officina meccanica di suo padre e suo zio negli anni Ottanta. L’intraprendenza di Sergio unita alla innata competenza tecnica ha consentito di sviluppare presse in decine e decine di soluzioni tecniche diverse. Poi si è orientato sull’automazione industriale sempre nel settore tessile, come precursore di innovazione e di sviluppo di nuove metodologie di produzione costruendo impianti e attrezzature sempre più evolute e di notevole dimensione. L’attività si è sviluppata in tutti i mercati mondiali in tutte le aree a maggiore concentrazione di aziende tessili. Ha incrementato la produzione in più stabilimenti sia nella piana pratese e fiorentina che a Lucca. E’ stato un imprenditore esigente ma generoso, condivideva con i suoi dipendenti successi e criticità. Nella sua vita di imprenditore ha spaziato anche nel settore tessile, immobiliare, della comunicazione. Molto intenso il suo impegno nell’Unione Industriale Pratese (per tre volte vicepresidente). I funerali oggi alle 10 nella chiesa di Santa Maria della Pietà.