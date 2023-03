Luglio Bambino un laboratorio fra generazioni

Il mondo digitale e virtuale entra nella vita dei più piccoli grazie ad un laboratorio. Si chiama laboratorio di Media Education "Luglio Bambino", organizzato in estate e curato dal centro Me.Me e che da alcuni anni offre ai comuni della Piana Fiorentina, e non solo, attività ludiche per i bambini sul mondo digitale e virtuale, con affiancamento intergenerazionale (cioè con un adulto della famiglia).

Tutto quello che riguarda il mondo di internet e la connessione con l’infanzia, l’adolescenza e l’età adulta è da tempo al centro delle attività del Centro MeMe di Campi Bisenzio. Cipriana Mengozzi, fondatrice del Centro, è psicologa e psicoterapeuta, specializzata in psicologia del lavoro e Francesco Cagnacci è psicologo del lavoro, formatore in ambito scolastico sui processi d’apprendimento e l’e-learning. Oltre a loro c’è un team di professionisti che si occupa di consulenza ad aziende e a privati, di formazione per adulti e bambini e attività clinica ambulatoriale (logopedia, riabilitazione, arteterapia, screening per alunni con DSA). Il Centro è provider ECM (Educazione Continua in Medicina), accreditato dal Ministero, per la formazione e l’aggiornamento dei professionisti di ambito sanitario.