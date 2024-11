Ludoteca pubblica, un bando del Comune

Una ludoteca pubblica, ma anche un’occcasione di stare insieme giocando per ragazzi e adulti dagli undici ai 25 anni. Il Comune ha pubblicato un avviso pubblico per individuare soggetti del terzo settore disponibili a collaborare per realizzare e gestire questa attività. La ludoteca sarà organizzata nei fine settimana a Officina Giovani in piazza Macelli e per un sera e un pomeriggio infrasettimanali negli spazi di PrismaLab in via Pistoiese.

Giochi in scatola e giochi di ruolo: l’esperienza ludica rappresenta, sia per i ragazzi che per i giovani adulti, un’opportunità formativa e di apprendimento, favorisce lo sviluppo cognitivo e riduce lo stress. Attraverso il gioco si promuove lo sviluppo delle competenze trasversali (soft skills) sia sul piano delle competenze personali (come la creatività, l’equilibrio, la fiducia in se stessi, la flessibilità) sia sul piano delle competenze sociali (ad esempio le capacità comunicative, capacità di prendere decisioni e di negoziare, capacità di lavorare in gruppo, problem solving e ascolto empatico).

Il testo dell’avviso pubblico e tutte le informazioni sui requisiti necessarri e le modalità di partecipazione al bando si possono trovare sia sul sito del Comune di Prato, sia sul Portale giovani. La scadenza per l’invio delle domande di partecipazione è il 18 novembre. La durata dell’affidamento del servizio sarà triennale.