Prato, 30 giugno 2021 - È attesa entro l'11 luglio la perizia che il consulente della procura di Prato sta eseguendo sul macchinario nel quale è rimasta schiacciata, il 3 maggio scorso, Luana D'Orazio, la giovane mamma morta per un incidente sul lavoro in una ditta tessile a Montemurlo ( Prato). Non è escluso che entro quel giorno si svolga un ultimo sopralluogo nell'azienda, 'Orditura Luana'.

Dagli ambienti investigativi si apprende che la relazione è in fase di redazione e che non sarà probabilmente consegnata sino alla data ultima. Nel registro degli indagati sono state iscritte ad oggi tre persone per omicidio colposo e rimozione dolosa delle cautele anti-infortunistiche: il manutentore dei macchinari della ditta, Mario Cusumano, la titolare dell'azienda Luana Coppini e suo marito Daniele Faggi, ritenuto dagli inquirenti gestore di fatto dell'azienda.

Proprio oggi cade il compleanno di Luana: avrebbe compiuto 23 anni. Per questo il fidanzato della giovane, Alberto Orlandi, ha organizzato per stasera una festa commemorativa nel pub - a Quarrata - dove i due erano soliti uscire con gli amici e una campagna social. «La giornata - spiega Orlandi - è difficile, ma voglio dare il massimo per onorarla. Per questo abbiamo pensato anche a una campagna social nel ricordo di Luana». L'idea è quella di rendere virale il sorriso della giovane, per celebrarla e per sensibilizzare le persone al tema della sicurezza sui luoghi di lavoro. Il fidanzato chiede agli utenti Instagram di «fare una semplice storia con l'hashtag #tusorridisorridisempre e la foto di Luana»