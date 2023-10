"L’Ottava Nota" cerca nuovi allievi

Domenica dalle 15 alle 19 la scuola "L’Ottava Nota" aspetta futuri musicisti per un open day nella nuova sede di Seano, in piazza San Pietro. "È l’occasione – spiega il presidente Andrea Tasselli – per conoscere la nostra scuola e gli insegnanti e provare tutti gli strumenti classici e moderni". Sarà possibile assistere alle esibizioni di insegnanti e allievi. Info: 333 8366827, mail a segreteria@scuolamusicapoggio.it o sul sito della scuola.