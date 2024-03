Lotta alla sclerosi multipla. Novità al Santo Stefano. C’è l’ambulatorio di genere

Nasce un nuovo ambulatorio multisciplinare di genere per la diagnosi e la cura della sclerosi multipla: è stato aperto nell’ospedale Santo Stefano, alla presenza del direttore sanitario del presidio Maria Teresa Mechi, del referente per la medicina di genere Gabriele Grippo, del direttore dipartimento delle specialistiche mediche Pasquale Palumbo, della responsabile del Centro Antiviolenza "La Nara" (Francesca Ranaldi) e della responsabile area pratese di Aism (Marilena Molta).

I dottori Grippo e Palumbo hanno puntualizzato come "l’ambulatorio possa dare il via ad altri con declinazione di genere e come rappresenti un valore aggiunto al lavoro che gli specialisti già svolgono nell’ambito della sclerosi multipla".

"E’ noto che la malattia colpisce prevalentemente le donne e maggiormente in età giovanile; con l’apertura di questo nuovo ambulatorio al femminile anche i trattamenti saranno sempre di più in ottica di genere", ha aggiunto Maria Teresa Mechi.

L’ambulatorio prevede specifiche competenze per ogni fase della vita di una donna: la pianificazione e la programmazione nell’ottica di una futura gravidanza, gravidanza, post-partum e peri-menopausa.

Ognuna di tali fasi necessita di approccio specifico, puntuale e soprattutto multidisciplinare attraverso figure specialistiche quali ginecologo, urologo, anestesista, psicologo ed endocrinologo. Avrà anche il compito di formazione sia per le figure mediche coinvolte sia per la parte infermieristica dell’attuale day service neurologico dell’ospedale.

Verranno valutati i risultati ad un anno dall’apertura e svolte riunioni periodiche con i professionisti coinvolti ogni 3-4 mesi.

Fanno parte del progetto la dottoressa Patrizia Piersanti responsabile day service neurologico, dottor Mario Falcini responsabile Sos dipartimentale malattie demielinizzanti ed autoimmuni.

Responsabile del percorso è la dottoressa Marta Giannini, neurologa con anni di esperienza anche presso la neurologia dell’azienda Uo di Careggi.

L’ambulatorio è stato aperto mercoledì scorso in occasione della giornata dedicata alla sclerosi multipla anche grazie alla dottoressa Carla Giorgi della direzione sanitaria che ha coordinato il gruppo di lavoro.