Lotta alla droga. Quando il teatro parla ai ragazzi

Parlare di dipendenze ai ragazzi, anche attraverso il linguaggio del teatro. Il Comune di Prato dedicherà l’intera giornata di oggi al tema delle dipendenze in collaborazione con l’associazione Gruppo 13 di Firenze, e la Comunità San Patrignano che da oltre 20 anni porta in tutta Italia il suo progetto di prevenzione WeFree. Il problema delle dipendenze, seppur sempre più nascosto, è pura attualità in tutte le province italiane e Prato non ne è certo immune, visti i tanti casi di sequestri di ingenti quantitativi di sostanze dell’ultimo anno. Anche alla luce di questo il Comune ha pensato a due eventi per una duplice attività di prevenzione. La mattina alle 10 i ragazzi delle scuole medie e superiori della provincia di Prato saranno presenti al teatro Metastasio allo spettacolo "Il Posto Giusto" mentre nel pomeriggio alle 17.30 tutti i cittadini interessati potranno partecipare nella Sala del Consiglio comunale all’incontro "Insieme contro le dipendenze".

"Il Posto Giusto" è il format teatrale che San Patrignano mette in campo con l’obiettivo di fornire agli studenti spunti di riflessione e prospettive differenti sulla loro giovane età. La protagonista è Elena, che dal palco racconta la sua storia prima e dopo la comunità, condividendo emozioni, pensieri, sogni e paure ma soprattutto la fatica fatta per riappropriarsi della sua vita e il cammino che ha dovuto percorrere per trovare il suo posto, quello giusto. Musiche, letteratura, informazioni scientifiche e racconti si intrecciano, sotto la supervisione del regista Pascal La Delfa, che accompagna la protagonista in questo viaggio.

Nel pomeriggio all’incontro gratuito e aperto a tutta la comunità educante, al fianco di Gabriele Alberti, Presidente del Consiglio comunale, saranno presenti la dottoressa Maria De Simone, referente dell’ufficio scolastico territoriale e garante dei diritti dell’adolescenza, la dottoressa Antonella Manfredi direttrice del Centro Area Vasta e Angelica Mariani, presidente della Consulta studenti Prato. Con loro ci sarà Annamaria Carletti, presidentessa del Gruppo 13 Firenze e Patrizia Russi, responsabile del Progetto WeFree.