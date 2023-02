Lotta ai tumori, l’ospedale di Prato è al top. Record mondiale di pubblicazioni

La dottoressa Biganzoli, nominata coordinatrice dello studio clinico internazionale "Touch"

Prato, 21 febbraio 2023 – L’ospedale Santo Stefano spicca fra le eccellenze a livello internazionale per le ricerche e gli studi in campo oncologico, insieme ad università ed istituzioni di fama mondiale. A sottolinearlo è una recente analisi bibliometrica di Frontiers, società specializzata in pubblicazioni scientifiche, riguardo alla terapia del tumore alla mammella. Insieme all’Harvard medical school e al Peter Maccallum di Melbourne, tanto per citarne alcuni, il Santo Stefano, nosocomio pubblico, si fa notare per il maggior numero di articoli pubblicati a livello mondiale - oltre 21 - dal dottor Luca Malorni, responsabile del laboratorio traslazionale, sull’impiego di inibitori CDK46 per trattare il carcinoma mammario positivo. "L’oncologia del Santo Stefano è un’eccellenza a livello di ricerca, in genere non praticata in una struttura pubblica, e a livello clinico – commenta la dottoressa Laura Biganzoli, direttrice del reparto di oncologia – Siamo convinti che la ricerca sia un servizio fondamentale in più a vantaggio del paziente da portare avanti in parallelo con l’attività assistenziale". Il laboratorio traslazionale (la medicina traslazionale è quella che trasforma gli studi di laboratorio in applicazioni cliniche), di cui il Santo Stefano è dotato grazie al supporto della Fondazione Sandro Pitigliani, è all’avanguardia ed è composto...