Lotta ai tumori. La Lilt si potenzia

Con il contributo di euro 2.402,30 raccolti durante il torneo allo stadio comunale Cambi di San Giusto e organizzato dall’associazione sportiva dilettantistica BGV soccer club Primo Memorial Mario Macaluso, a sostegno della Lega italiana lotta ai tumori di Prato presieduta da Roberto Benelli, è stato possibile acquistare un nasofaringoscopio che integra le apparecchiature a disposizione degli specialisti otorinolaringoiatra operanti nella struttura, per una valutazione completa. L’apparecchio sarà utilizzato per l’osservazione e la diagnosi dell’area nasofaringea e della laringe del paziente.

Un contributo che ha potuto implementare le attività della Lilt sul territorio pratese, un potenziamento e un miglioramento per la prevenzione e la diagnosi. La prevenzione primaria si propone di ridurre l’incidenza del cancro tenendo sotto controllo i fattori di rischio modificabili; quella secondaria interviene su soggetti sani e ammalati allo stadio iniziale, attraverso la diagnosi precoce; la prevenzione terziaria consiste in un accurato controllo clinico-terapeutico in soggetti già malati. Si può accedere ai servizi della Lega Tumori contattando il numero 0574-572798 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 oppure recandosi di persona presso la sede in via Catani,26 lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle e 16.30; martedì e giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18.