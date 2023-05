L’ospedale cambia guida: Mechi sarà la direttrice. Nuovo incarico per Sara Melani

Prato, 29 maggio 2023 - Non è stato ancora ufficializzato, ma da giorni ormai si stanno rincorrendo le voci di un cambio al vertice della direzione sanitaria dell’ospedale Santo Stefano. Secondo le indiscrezioni di queste ultime ore la direttrice Sara Melani, arrivata a Prato nel

dicembre 2021, lascerebbe l’incarico per andare a coprire un ruolo di coordinamento dei servizi territoriali all’interno della direzione aziendale dell’Asl Toscana Centro.

Melani aveva raccolto il testimone da Daniela Matarrese, da metà dello scorso aprile alla guida di Careggi, l’ospedale più grande della Toscana, in qualità di direttore generale.

Il passaggio di consegne dovrebbe avvenire in questi giorni anche se, come detto, non è stata data alcuna notizia ufficiale. Secondo le prime indiscrezioni e voci che stanno ormai girando da giorni al suo posto sarebbe in arrivo da Careggi Maria Teresa Mechi, ex direttrice sanitaria dell’azienda ospedaliero universitaria di Careggi. Ruolo al quale era tornata di recente dopo averlo ricoperto dal 2013 al 2015, quando poi dopo l’attivazione del nuovo pronto soccorso era stata chiamata in Regione per l’incarico di responsabile del settore qualità dei servizi e reti cliniche della direzione diritti di cittadinanza e coesione sociale.

Melani ha svolto con grande attenzione il proprio ruolo di direttrice sanitaria nel periodo di ripresa e del ritorno a regime in uscita dalla pandemia da Covid. Con lei è partita la sperimentazione del modello Ama-Area medica di accettazione per alleggerire la pressione sul pronto soccorso con la presa in carico precoce dei pazienti, è stata inaugurata l’area verde per i bambini e le famiglie di fronte al pronto soccorso pediatrico ed è stato inaugurato il potenziamento dell’area delle terapie intensive del Santo Stefano con l’apertura di otto nuovi posti letto per l’unità coronarica (Utic). Melani ha dovuto gestire anche gli atti di vandalismo no vax all’ospedale durante la pandemia.

Se ne andrà proprio nei giorni dell’apertura del cantiere per la realizzazione della nuova palazzina dell’ospedale, visto che il cantiere sarà consegnato il prossimo primo giugno.

Sa.Be.