L’omaggio al padre mai conosciuto. Munchenbach racconta Schirinzi

Quando le hanno detto chi fosse suo padre, aveva 21 anni. Lui però, suo padre, non c’era più. Alla Munchenbach, attrice franco-tarantina e pratese d’adozione dal 2015, è nata nel 1973. E suo padre è venuto a mancare esattamente vent’anni dopo. Un padre ‘speciale’, estroso interprete di teatro e tv della seconda metà del Novecento: l’attore Tino Schirinzi fu diretto da un gigante della regia come Massimo Castri, prima legato sentimentalmente a Piera Degli Esposti e poi alla cantante toscana Desy Lumini. Ora la figlia gli rende omaggio con uno spettacolo, in scena oggi (alle 21.15) nel giardino della Gualchiera di Coiano, intitolato "Tino Schirinzi – mio padre" e messo in scena dalla compagnia InterAzioniCreative: un’occasione per ripercorrere uno spaccato importante di storia del teatro italiano, un omaggio appassionante a uno dei più grandi attori del teatro italiano che ha attraversato anche la tv e il cinema fino agli anni Novanta.

Un’opera che l’attrice Alla Munchenbach sta curando da qualche anno in memoria del padre, una storia intensa che parte dalla ricostruzione biografica della figura paterna mai conosciuta, attraverso la scrittura di un libro, per poi confluire in questa inedita lettura scenica. Una rappresentazione da cui emerge un grande lavoro di autonarrazione che disvela un percorso sofferto e tortuoso: la pièce diventa confessione, rivelazione, rinascita e momento di grande catarsi, dove il lavoro di ricostruzione delle vicende professionali e sentimentali del padre s’intreccia con il processo interiore della figlia fatto di attese, scoperte, momenti difficili, gioia, arte, pause e ripartenze: una terapia dell’anima. Ad arricchire il lavoro dell’attrice franco-tarantina, trapiantata a Prato nel 2015, anche gli interventi musicali dal vivo e gli effetti audio del musicista e compositore mugellano Leonardo Parisio (in arte "This Pari") mentre l’altro attore della compagnia, Francesco Scatarzi, sarà impegnato nella proiezione di preziose immagini tratte dagli archivi dei più importanti teatri italiani. Alla fine della serata, il pubblico potrà conversare con l’attrice e acquistare il libro cui è ispirato lo spettacolo, "Tino Schirinzi- un mestiere costruito sull’acqua", Edit@ Edizioni – Taranto. L’evento fa parte del ciclo "Serate in giardino", nell’ambito della rassegna Prato Estate 2024. Ingresso a offerta libera: per informazioni e prenotazioni, telefonare ai numeri 3312370432, 3384686682.

Ma. La.