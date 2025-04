L’omaggio a Baker e la scuola di cinema

Al Terminale domani mattina, giorno di Pasqua, non ci sarà la proiezione mattutina di Cinefilante, la rassegna di film per bambini, ma il programma della settimana del cinema di via Carbonaia prevede alcuni appuntamenti da segnalare.

Martedì alle 21.15 torna la rassegna a cura del Mabuse Cineclub dedicata Sean Baker, regista simbolo del cinema indipendente americano, che con Anora agli ultimi Oscar ha vinto quattro statuette (miglior film, miglior regia, miglior sceneggiatura originale e miglior montaggio), oltre a quella conquistata da Mikey Madison come miglior attrice. In programma Tangerine del 2015, con Kitana Kiki Rodriguez e Mya Taylor, in versione originale con sottotitoli in italiano. Racconta la storia di Sin-Dee, prostituta transessuale che, uscita di prigione, e vuole rivedere Chester, fidanzato e protettore. Una volta scoperto che le è stato infedele, è decisa a trovare la rivale e a vendicarsi.

Mercoledì alle 21 in saletta Mario Giansanti, nell’ambito delle iniziative per la Giornata mondiale del libro, ci sarà "Il lavoro letterario": allievi, ex allievi e docenti della Scuola di cinema Anna Magnani presenteranno le loro recenti pubblicazioni con letture sceniche. Interverrano Ilaria Mavilla, Marco Beneforti, Sabrina Bellini, Massimo Smuraglia e Gabriele Marco Cecchi (nella foto).