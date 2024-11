L’olio a Terra di Prato. Al Circolo Mcl Cafaggio bruciate e vino novello

Oggi fino alle 13 in piazza del Mercato tornano le bancarelle di filiera corta con Terra di Prato. Protagonista sarà l’olio nuovo, con la possibilità di acquistare il kit speciale con gli oli di cinque aziende agricole del territorio, da Montemurlo a Vaiano fino a Carmignano, in pratiche bottiglie da 250 ml (Azienda agricola Montaneta, Felice Agricoltura, il Poggiolino Montemurlo, la Corte del Maglio, Le Ginestre). Inoltre dalle 10 alle 19 l’agronomo Marco Fiaschetti allo stand centrale del mercato racconterà come si valuta un buon olio, rispondendo alle domande dei consumatori.

Domani invece al circolo Mcl di Cafaggio in piazza Olmi torna la Sagra del Vin Novo e delle Bruciate: a partire dalle 16 degustazione del Vino Novello 2023 Valvirginio offerto dalla Cantina Sociale Colli Fiorentini. Oltre al vino ci saranno caldarroste gratis per tutti e poi nello stand gastronomico anche schiacciate con affettati, ciambelline, fett’unta con l’olio nuovo, castagnaccio, minestra di pane e molto altro ancora, e poi grande divertimento con la musica e il karaoke per tutti.