Locali e negozi, la mappa cambia. Nuove gestioni e trasferimenti

Nomi storici, commercio, locali. Sono le parole d’ordine che in questi giorni pre natalizi sono legate a novità in arrivo. La prima è l’apertura della gioielleria "Il Diamante" in via Garibaldi. A gestire la storica attività aperta all’inizio degli anni Sessanta in via Ricasoli, e poi trasferitasi in Largo Carducci, sarà Caterina Cerbai, che il 12 dicembre inaugurerà la nuova gioielleria in una delle strade più importanti del centro cittadino: "Con mio fratello gestivamo la sede di Largo Carducci. Adesso è andato in pensione e così ho scelto di continuare l’attività di famiglia in proprio – spiega Cerbai –. Avevo bisogno di un fondo più piccolo, in una strada più visibile e battuta ed è capitata l’occasione". Adesso è corsa alle ultime finiture per aprire la prossima settimana proprio in vista del Natale. "Il negozio avrà la stessa qualità e affidabilità del passato, con un tocco di novità", dice la commerciante.

Sono insistenti i rumors sul cambio di gestione di un altro storico locale di Prato: si tratta del Bar Leo’s alla Castellina, punto di ritrovo di generazioni e generazioni di giovani. Non ci sono conferme ufficiali né smentite, intanto le voci si fanno sempre più numerose. A rilevare l’attività potrebbero essere alcuni ex dipendenti del Bar Gelli di via Firenze.

Proseguono intanto lavori per il trasferimento del Caffè Zero di via Garibaldi, che troverà posto nell’ex bar Bacchino di piazza delle Carceri. Una scelta dettata dall’esigenza di trovare un locale più ampio e con una maggiore disponibilità di posti per colazioni e pranzi. Lavori in corso anche nell’ex fondo Benetton in viale Piave, destinato a diventare una pizzeria gourmet targata Vienna Luce. A gestirlo saranno imprenditori del settore noti in Versilia.

Sempre in piazza delle Carceri è stato appena inaugurato "il primo bar toscano dove potersi truccare prima di una cena o di un appuntamento di lavoro dell’ultimo minuto". La profumeria Mascot - Olfactory Emotion ha aperto di recente offrendo, spiega, "qualcosa di più di una profumeria, un percorso olfattivo che parte dalla ‘degustazione’ di fragranze esclusive per arrivare alla cura della pelle e terminare con il make-up bar, un angolo dove si può creare un make-up personalizzato". L’idea di Mascot nasce da due sorelle, Matilde e Costanza Giuliani.

Silvia Bini