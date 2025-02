Lo spazio sonoro di Icamus. Alla scoperta dell’America

Icamus, il Centro di documentazione sulla musica americana, che ha base nel Palazzo della Musica in via Santa Trinita organizza una una serie di incontri dedicati all’approfondimento e alla musica dal vivo. Il progetto si chiama ICAMus SoundSpace, uno spazio sonoro nato da un’idea del musicologo e pianista Paolo Somigli. Le iniziative sono rivolte agli esperti, musicisti e musicologi, a insegnanti, studenti e allievi, al pubblico generale degli appassionati che desiderano scoprire la musica americana; un’opportunità per conoscere i compositori e le loro opere in uno spazio intimamente popolato dalle loro fonti musicali, dalla loro iconografia, dalla loro presenza.

Ecco gli appuntamenti in programma. Si parte venerdì 28 febbraio alle 17.30, con George Gershwin e la Rhapsody in Blue: in occasione della mostra bibliografica e documentaria "Rhapsody in Blue. Cent’anni di un capolavoro", curata da Paolo Somigli con la collaborazione di Aloma Bardi, la curatrice di Icamus, e Paolo Belli, sarà eseguita una selezione dal capolavoro di Grshwin, cui si affiancano pagine memorabili dal gershwiniano Song-Book of 1932. Con Paolo Somigli, Aloma Bardi e LiLai Nan, per indagare le interpretazioni della Rhapsody, vista come caleidoscopico work in progress.

Sabato 29 marzo, sempre alle 17.30, riflettori su Charles Ives e la Prima Sonata per pianoforte: visita guidata alla mostra "Interpretare Charles Ives, 1890-2025", a cura di Aloma Bardi; poi Beniamino Iozzelli eseguirà un’anteprima di estratti dalla Sonata e Homage to Ives, manoscritto inedito di Jerome N. Margolis (1941).

Martedì 13 maggio ci sarà la presentazione del doppio cd che il chitarrista Edoardo Pieri ha dedicato a Mario Castelnuovo-Tedesco e alla grande, creativa raccolta didattica del compositore fiorentino-californiano rimasta incompiuta e pubblicata postuma. L’iniziativa, con ascolti musicali dal vivo, è dal Centro rivolta a docenti e allievi di chitarra e a chiunque desideri esplorare la straordinaria ricchezza espressiva di questo strumento.

Infine, martedì 27 maggio alle 16 Simonetta Heger, pianista e studiosa della musica ebraica, sarà ospite del Centro Icamus in occasione dell’allestimento della mostra "Testi, temi e riferimenti biblici nella musica americana attraverso i secoli", realizzata da Aloma Bardi. Con Gabriele Boccaccini, specialista dei temi biblici, e con la partecipazione del gruppo Biblia onlus. Dopo la visita guidata all’esposizione, alle 17 lezione di Boccaccini su "Il contesto culturale: la Storia di Giuseppe e le sue riletture sin dall’antichità"; alle 17.30 Simonetta Heger e il soprano Elizabeth Hertzberg interpreteranno brani di Castelnuovo-Tedesco. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero.