Lo show di Ginevra è da primato. Battuto il "Guinness world record"

Dalla provincia di Prato a Canale 5, passando per Malta e Savona. E’ il percorso di Ginevra Marchetti, giovane sincronetta di Montemurlo, cresciuta nella Futura Nuoto, che proprio la scorsa estate ha lasciato il club pratese (insieme a Gabriele Minak) per unirsi alle atlete della Rari Nantes Savona.

E da qualche giorno, insieme alle compagne della Nazionale "juniores" di nuoto artistico, è finita nel Guinness World Record. Tutto è iniziato quando la 18enne atleta montemurlese e le compagne, capaci di vincere l’oro ai campionati europei di Malta 2024, hanno preso parte alla trasmissione televisiva Mediaset "Lo Show dei Record" andata in onda lo scorso mercoledì, condotta da Gerry Scotti.

Sono scese in vasca con un obiettivo ben preciso: infrangere il record di tre rotazioni subacquee restando agganciate tra di loro con le gambe. E dopo un primo tentativo di rodaggio, sono riuscite nell’intento: hanno effettuato in acqua cinque rotazioni complete, confermando la tecnica e la coesione del gruppo e stabilendo così il nuovo record della specialità.

A giudicare la prestazione c’era Simone Barlaam, nuotatore e campione paralimpico (vincitore di quattro medaglie d’oro tra Tokyo 2020 e Parigi 2024), pluri-campione mondiale ed europeo, primatista del mondo dei 50, 100 e 200 stile libero, 50 e 100 dorso e 50 farfalla nella categoria "S9".

A Ginevra Marchetti, Greta Gitto, Valentina Bisi, Lara Pollini, Alessia Negroni, Chiara Benesso, Caterina Cucco e Giorgia Gazzato è stato quindi consegnato un attestato a ricordo della prestazione eccezionale. Un excursus extra-sportivo che conferma comunque la crescita tecnica dell’ex-Futura, la quale si sta confermando fra le promesse più fulgide del panorama nazionale per quanto riguarda il sincro. E che è subito tornata a gareggiare oltretutto: in questi giorni sono infatti in corso a Riccione i campionati assoluti invernali e Ginevra, in coppia con Minak (riproponendo il duo che ha fatto le fortune della Futura negli scorsi anni) ha chiuso al primo posto le eliminatorie nell’esercizio misto.

Ci sono quindi tutte le premesse per tornare a casa con qualche medaglia, a patto di continuare a sfoderare prestazioni (è il caso di dirlo) "da record".

