Lo Jolo punta a riprendersi il comando e il C.F. 2001 tenta di uscire dalle sabbie mobili

La ventesima giornata dei campionati di Prima e Seconda Categoria è ormai pronta a prendere il via e ad entrare nel vivo: l’avvio è fissato per le 15 odierne. E le squadre di Prato e provincia sono pronte a dare il massimo. Iniziando dalla Prima Categoria, dove lo Jolo punta a riprendersi il comando del girone C. Per riuscirci però, gli uomini di coach Diodato dovranno superare la Nuova Novoli e sperare in un mezzo passo falso della Folgor Calenzano. Il Csl Prato Social Club riceverà invece il Barberino Tavarnelle per allontanarsi dalla zona playout, mentre il C.F. 2001 attende l’Atletica Castello per tirarsi fuori dalle sabbie mobili. In Seconda Categoria, Prato Nord-Montemurlo Jolly rappresenta forse il match più interessante del girone E: due squadre in forma, che mirano ad avvicinarsi al vertice. Il programma prevede inoltre lo scontro Galcianese-Chiesanuova, che promette di mettere in palio punti "pesanti" per entrambe le contendenti. Passando invece al girone F, la Virtus Comeana ha messo nel mirino la seconda piazza: per agganciare la Virtus Rifredi, i comeanesi dovranno augurarsi che i rivali perdano e sfruttare il fattore-campo per vincere contro il Sesto. Occhio poi a La Pietà, che nello scorso turno è tornata alla vittoria dopo un periodo grigio che ha portato al cambio della guida tecnica. I ragazzi di Trupia restano comunque ancora in corsa per le prime posizioni, ma hanno esaurito ogni bonus: bisogna dare seguito all’ultimo successo, ripetendosi nella tana del Real Peretola. Confronto equilibrato quello tra Tavola e Vernio: i neroverdi di Tinti partono con i favori del pronostico, ma i valbisentini di coach Coschignano vogliono scalare posizioni. Il Poggio a Caiano sarà in trasferta a Doccia, in quello che è a tutti gli effetti uno scontro-salvezza anticipato. Sfida complicata poi per il Mezzana, contro il Daytona prima della classe. Infine, il Prato Sport si cimenterà in trasferta con il Monterappoli.