Litiga con una donna per il prezzo della prestazione sessuale, poi la aggredisce. Arrestato

Prato, 4 giugno 2024 – Alla base del litigio c’era il prezzo di una prestazione sessuale. Il diverbio, scaturito tra una donna italiana di 26 anni e un cittadino straniero di 24, è poi degenerato quando lui le ha sottratto il cellulare ed ha tentato un approccio esplicito senza averne il consenso.

Il fatto è avvenuto nella serata di ieri, 3 giugno, in piazza del mercato Nuovo a Prato. La prestazione sessuale, precedentemente concordata tra i due, ma non consumata in quanto la somma che lo straniero aveva intenzione di sborsare era inferiore a quella pattuita, ha scatenato la rabbia dell’uomo.

Nel diverbio, ha sottratto il telefono alla donna minacciandola di non restituirglielo se non dopo la prestazione sessuale. In più ha tentato un approccio sessuale toccando la donna nelle sue parti intime nonostante il suo netto rifiuto. Grazie al provvidenziale intervento della polizia sul posto l’uomo è stato arrestato.