Lite finisce nel sangue: 40enne viene ferito con una bottiglia rotta

Attimi di caos e paura nella notte tra sabato e domenica in un locale di viale della Repubblica dove è scoppiata una lite tra un italiano di 40 anni e un nordafricano.

La discussione è scoppiata attorno alle 2: i toni si sono via via alzati, il clima si è fatto sempre più teso, fino a quando lo straniero avrebbe colpito al collo il 40enne con una bottiglia rotta.

I presenti hanno dato dato l’allarme all’istante e sul posto è arrivata la polizia, una pattuglia dei militari di Strade sicure e un’ambulanza del 118. Il ferito è stato poi portato al pronto soccorso in codice rosso, ma per fortuna la ferita non si è rivelata troppo grave: il 40enne è stato dimesso con dieci giorni di prognosi. Nel frattempo continuano gli accertamenti della polizia per ricostruire con esattezza quanto accaduto nella notte tra sabato e domenica nel pub di viale della Repubblica.