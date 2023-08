Lisa Salvatore diventa consulente d’immagine Il corso da Carla Gozzi

E’ diventata consulente d’immagine e style coach la vaianese Lisa Salvatore, conosciuta per il negozio di abbigliamento Posh, in via Braga. Un percorso verso una nuova professione che la Salvatore ha fatto con Carla Gozzi, fashion stylist volto noto della tv, alla sua "Academy" a Reggio Emilia e che apre ad un’attività parallela a quella che la Salvatore ha avuto finora. "Non si tratta solo più di consigliare abiti, ma di percorsi a 360 gradi per aiutare le donne a trovare la propria personalità – spiega la Salvatore – i consigli vengono dati sulla moda, ma anche su trucco e capelli e, per chi lo desidera, c’è il supporto di una psicoterapeuta che aiuta nella conoscenza di sé, per ritrovare autostima e sicurezze. Il motto è "indossa te stessa"".