"Liquirizia" spenge 40 candeline. Quante generazioni nel negozio

Una carrellata di ricordi e fotografie, l’album più bello per i quarant’anni di storia del suo negozio.

Un pezzo di vita in cui s’incastrano tanti pezzettini di cuore, i volti sorridenti di quei bimbi divenuti poi grandi e a loro genitori. Chi comprava le scarpe finte Superga con stelline e fiocchi colorati e chi ha messo ai piedini le prime Naturino, ora ultratrentenne. E poi il leit motiv preferito, "Qui da bambino ci venivo sempre". "Qui" è il negozio Liquirizia di viale Piave che ieri sera ha spento quaranta candeline con una bella festa organizzata da Sandra Orlandi, fondatrice e titolare del negozio nato in piazza San Marco e poi trasferitosi in viale Piave.

Una festa nella festa perché ieri sera è andata in scena la ‘sperimentazione’ dei giovedì sera di aperture straordinarie anche a settembre, promosse da Confesercenti e Confcommercio insieme all’associazione "Io c’entro", con la regia dell’amministrazione comunale.

Il brutto tempo e le temperature autunnali non hanno scoraggiato le tante iniziative dentro le mura, da via Mazzini a via Guasti passando per le strade principali del salotto buono.

In viale Piave è stato dunque un compleanno speciale, con un vero e proprio set fotografico allestito in negozio che ha chiamato a raccolta almeno due generazioni passate da Liquirizia: nonni, genitori e bambini.

In tanti hanno dato l’adesione al party fotografico immortalato con tanti simpatici scatti che tappezzeranno il negozio. "Un bel modo di festeggiare con la nostra clientela – racconta Sandra Orlandi - Mi piace poi che questo anniversario sia caduto durante l’apertura straordinaria dei negozi nella serata di giovedì 12 settembre".

I ricordi più belli in questi quarant’anni di attività ruotano intorno ai rapporti umani con le persone, il feeling che si è instaurato con tanti genitori oggi magari divenuti nonni. Il momento più difficile in tutti questi anni? "Riaprire nella primavera 2020, in pieno Covid e con tutte le precauzioni necessarie - ricorda Sandra - quando i negozi per bambini vennero considerati beni di prima necessità".

Insomma "Liquirizia" è un simbolo dei negozi pratesi: 40 anni di attività in una delle direttrici viarie più belle e battute della città in nome di un commercio vissuto e partecipato che si sente parte attiva della città.

Maria Lardara