Linea verde dei Cavalieri. I rinforzi tutti dal vivaio

I nuovi "colpi" di mercato dei Cavalieri Union? Saranno i giovani del vivaio, fra quelli che hanno già avuto modo di debuttare nelle scorse settimane fra i "seniores" e chi lo farà in maniera graduale in questo secondo scorcio stagionale. La società, d’accordo con lo staff tecnico guidato da Alberto Chiesa e diversamente da quanto avveniva di norma nel pre-Covid, ha deciso anche stavolta di non pescare all’estero nuovi giocatori, né di effettuare nuovi innesti. A terminare la stagione sarà sostanzialmente il medesimo gruppo che l’ha iniziata, con qualche volto nuovo aggregato gradualmente dall’U18. Avanti insomma ne segno della "linea verde", la stessa che ha formato praticamente il 90% (se non di più) dell’attuale rosa. E che portato negli ultimi mesi anche un prospetto futuribile come Cesare Zucconi a ritagliarsi sempre più spazio nel XV titolare della prima squadra e di essere convocato anche nell’Italia U20.

L’ultimo rugbista cresciuto nelle giovanili e lanciato in ordine cronologico da coach Chiesa si chiama Cosimo Pinzani: il tecnico lo ha fatto debuttare nel corso dell’ultima sfida di campionato del 2023 (vinta) contro la Primavera e il ventenne tallonatore non ha affatto deluso, andando in meta a pochi minuti dal suo ingresso. Intanto, capitan Puglia e soci hanno ripreso ad allenarsi proprio ieri: sosterranno una seduta oggi ed un’altra domani, per poi osservare qualche giorno di pausa. E da lunedì prossimo ripartiranno gli allenamenti standard, per farsi trovare pronti alla ripresa della Serie A fissata per il 14 gennaio prossimo al Chersoni contro la Polisportiva Paganica.

L’obiettivo sarà ovviamente quello di aggiudicarsi l’intera posta in palio, centrando il nono successo in campionato per continuare a sognare. Già, perché il l sodalizio pratese occupa attualmente la seconda piazza del girone 3 del torneo con 39 punti, a cinque lunghezze dalla Lazio prima della classe. E chissà che questo 2024 non possa portare in dote l’aggancio: bisognerà vincerle tutte ed aggiudicarsi anche il match di ritorno a Roma. Ma considerando il rendimento mostrato nello scontro diretto, l’impresa (per quanto difficile) non appare impossibile.

