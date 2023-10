L’inciviltà che sporca la città. E i cittadini-cronisti segnalano

I rifiuti abbandonati sono la croce dei cittadini e in particolare dei cittadini-cronisti che armati di smartphone immortalano situazioni di degrado e inciviltà. Come quella in via dello Sprone

a Grignano, dove i cassonetti condominiali sono strapieni di rifiuti e molto probabilmente non solo dei condomini, ma di quanti li usano come un’isola ecologica. C’è anche la campana del vetro di via Jacopo Da Lentini che con regolarità scientifica viene utilizzata come discarica per lasciare ingombranti: quando pancali di legno, quando materassi, persino mobili.

Non va meglio in via Strozzi, dove l’area condominiale sotto le logge è diventata una sorta di discarica a cielo aperto. Tra le curiosità segnalate dai cittadini cronisti c’è la rotatoria di via Sette Marzo visitata dai cinghiali che ne hanno distrutto erba e arredo. Infine l’area verde che si trova intorno l’Omnia center nella zona di via di Reggiana, presa di mira da vandali che durante il fine settimana hanno lasciato bottiglie, cartacce e plastica. Non certo un parco invitante (visto che è dotato di panchine) dove trascorrere la domenica pomeriggio. Infine continuano le segnalazioni di residenti esasperati dai continui festeggiamenti dei ristoranti cinesi: dal ristorante Jufu a Prato continuano a lanciare fuochi d’artificio in zona residenziale.

Continuate a denunciare quello che non va nelle vostre zone scrivendo alla nostra mail di redazione cronaca.prato@lanazione.net oppure al nostro numero WhatsApp dedicato al cittadino-cronista 337.1063052 e pubblicheremo le vostre proteste per cercare di migliorare insieme la nostra città. Da mesi stiamo raccogliendo spunti e suggerimenti con l’obiettivo di risolvere piccoli e grandi problemi, dalle buche agli ostacoli sui marciapiedi, dal degrado all’inciviltà.