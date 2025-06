L’importanza della prevenzione. Medici, infermieri, specialisti a disposizione dei cittadini

La biblioteca Bartolomeo Della Fonte apre le porte alla salute con una nuova rassegna dal titolo "Biblio in salute, la Salute in Comune". Dal 2 luglio, ogni mercoledì sera, medici di medicina generale, specialisti dell’Asl Toscana Centro e infermieri di comunità incontreranno i cittadini per parlare di sanità, prevenzione e benessere. L’iniziativa è promossa dal Comune di Montemurlo in collaborazione con l’Asl e la Società della Salute area pratese. Sei gli appuntamenti a ingresso libero per approfondire temi fondamentali: dalla prevenzione alla corretta alimentazione, dalle malattie metaboliche alla rete sanitaria territoriale. "Il Comune crede con forza in una sanità di prossimità, capace di rispondere ai bisogni dei cittadini – commenta il sindaco Simone Calamai – e questi incontri rappresentano un’occasione preziosa per conoscere i servizi e confrontarsi con chi opera ogni giorno sul territorio, dai medici di famiglia agli infermieri di comunità".

Il primo incontro è in programma mercoledì 2 luglio alle 21.15 con "La prevenzione è salute: conoscerla, praticarla, viverla". Interverranno i medici Luca Cesare Coppini, coordinatore della medicina generale di Montemurlo, e Stefano Bogani. Il secondo appuntamento sarà il 9 luglio con "Alimentazione e movimento: i pilastri del benessere". Dopo la pausa estiva, il ciclo riprenderà mercoledì 10 settembre con "Cuore e pressione", il 17 con "Diabete e malattie metaboliche", il 24 con "Gli screening", per concludersi il 1° ottobre con "La rete della salute". "La biblioteca si conferma uno spazio aperto alla comunità – aggiunge l’assessore alla cultura Giuseppe Forastiero – un luogo dove si promuove cultura e salute con eventi gratuiti e accessibili a tutti".