Al liceo Copernico troppi iscritti, classi estratte a sorte

Prato, 26 febbraio 2025 – Nelle scuole di Prato e provincia la crisi demografica non si è fatta sentire. Tutt’altro. Semmai in città il problema è all’opposto servono maggiori spazi per accogliere tutti gli studenti che fanno richiesta. Prato offre un grande ventaglio di istituti superiori tra professionali e licei, che fanno da richiamo anche per chi viene da fuori provincia.

Mentre da anni molte scuole sono state costrette ad applicare criteri di selezione per limitare l’accesso e scremare gli iscritti puntando sul comune di residenza, sul rendimento, sulle indicazioni di giudizio della scuola media di provenienza, il liceo Copernico ha deciso per un metodo del tutto diverso. Criteri leciti, consentiti dalla legge che escludono studenti per cause oggettive: il liceo Copernico ha scelto di puntare sul sorteggio per selezionare gli alunni che da settembre potranno frequentare la prima liceo scientifico Iap, ossia International academic programme che prevede il potenziamento della lingua inglese. Troppe le richieste per una classe, poche per due. Gli iscritti in esubero invece di essere depennati dalla lista puntando su criteri relativi al rendimento sono stati quindi selezionati tramite estrazione pubblica organizzata lunedì pomeriggio a scuola.

Un’iniziativa aperta alle famiglie degli iscritti, con il dirigente e la vicepreside presenti mentre l’estrazione è stata effettuata dal rappresentante degli studenti nel consiglio di istituto.

“Non è la prima volta che facciamo questo tipo di selezione – spiega il dirigente Luca Borgioli – non avevo i numeri per formare due sezioni e troppi studenti per una soltanto. Non credo sia giusto escludere a priori qualche studente con un rendimento inferiore, ci sono molti motivi per cui un alunno non ha raggiunto voti alti, non ritengo opportuno per questo impedire una strada didattica piuttosto che un’altra. Siamo una scuola pubblica e tutti devono avere le stesse possibilità, anche per questo abbiamo deciso di procedere con l’estrazione”.

La classe di 27 studenti che il prossimo anno comporrà la sezione di liceo scientifico con potenziamento di inglese è stata formata, sono stati estratti anche i nomi di eventuali candidati in lista di attesa che potranno entrare in caso di rinuncia. Un metodo democratico per molti, mentre altri genitori avrebbero preferito che fosse data prevalenza al rendimento.

I ragazzi rimasti esclusi adesso saranno contatti dalla segreteria didattica per scegliere quale indirizzo frequentare: il Copernico oltre al linguistico offre lo scientifico tradizionale, e due indirizzi con potenziamento di matematica e un altro biotecnologico con il potenziamento dei laboratori di scienze. Le opportunità non mancano.

Intanto a proposito di spazi sono ripresi i lavori dei cantieri per l’ampliamento della sede di viale Borgo Valsugana rimasti per mesi bloccati a causa del ritrovamento di materiali da bonificare. Ora i cantieri sono ripartiti ma il problema si è spostato sul parcheggio della scuola completamente allagato dopo le piogge gli ultimi giorni: l’area, che non è pavimentata, è diventata un pantano con fango che impedisce persino di camminare a quanti hanno necessità di parcheggiare.