Libri in prestito digitale E’ la biblioteca del futuro

La Media library online, Mlol, sbarca per la prima volta in un istituto scolastico pratese. La prima rete italiana di biblioteche digitali che consente l’accesso al digital lending (prestito digitale) di ebook, quotidiani e periodici ha fatto il debutto all’Istituto Dagomari. Una piattaforma Mlol scuola con la quale rendere più accattivanti e maggiormente fruibile agli studenti, più avvezzi all’uso dei device digitali piuttosto che allo sfogliare delle pagine cartacee di un libro, la lettura di narrativa, romanzi e sussidi didattici. E non solo. L’attivazione della piattaforma Mlol è avvenuta con una cerimonia di presentazione, alla quale hanno preso parte tutti gli studenti ed i docenti della scuola superiore di secondo grado. Hanno presentato la piattaforma, Veronica Pugi e Nadia Barducci, della biblioteca Lazzerini, alla presenza della dirigente del Dagomari, professoressa Claudia del Pace, dell’assessore alla Pubblica Istruzione e Pari Opportunità, Ilaria Santi, di Maria De Simone, dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Prato. Con Mlol scuola il Dagomari ha deciso di implementare la sua biblioteca cartacea inserita nel Sistema Bibliotecario Pratese, con una biblioteca digitale nata e formata proprio per l’utenza scolastica. Seguendo anche le direttive ministeriali volte alla promozione delle biblioteche scolastiche come polo di invito alla lettura il Dagomari ha deciso di fornire ai suoi studenti e ai docenti e al personale dell’istituto la possibilità di consultare e leggere gratuitamente - utilizzando Mlol scuola - ebook, audiolibri, corsi di lingua, sussidi didattici, risorse archivistiche, immagini oltre che l’accesso a database educativi. La piattaforma, versatile anche dal punto di vista tecnico, permettendo la fruizione facilitata di testi per studenti con disturbi dell’apprendimento, ipovedenti e diversamente abili, allarga l’orizzonte della biblioteca convenzionale. Alla giornata di presentazione ha partecipato lo scrittore Edoardo Nesi che ha parlato del valore della lettura e del ruolo che quest’ultima ha nello sviluppo del processo narrativo.

Sa.Be.