Libri antichi, vintage e prodotti freschi Due giorni di mercati

Un fine settimana ricco di appuntamenti e novità quello in arrivo, a cominciare da oggi con il consueto mercato della filiera corta agroalimentare Terra di Prato con prodotti locali e stagionali, in piazza del Mercato nuovo dalle 8 alle 13. Sempre oggi, ai giardini di via Carlo Marx dalle 9 alle 18, è in programma il mercatino di seconda mano e dell’occasione con abbigliamento, accessori e oggettistica.

Domenica invece in piazza Lippi dalle 9 alle 18, ci saranno l’appuntamento con la Fiera del libro, per gli amanti della cultura e dei libri antichi, e in piazza delle Carceri dalle 9 alle 19, ’Prato antiquaria’, per gli amanti dell’antiquariato e di oggettistica ricercata.

Lo stesso giorno, in piazza San Francesco dalle 9 alle 18 circa, tornano dopo alcuni anni, le aziende agricole della Federazione interprovinciale Coldiretti di Firenze e Prato, con Campagna Amica, un mercato di prodotti a chilometro zero, con prodotti freschi, dalla frutta e verdura al miele e formaggi, salumi, pane e vino e nel parcheggio di piazza Mercatale è prevista per tutto il giorno una manifestazione ricreativa organizzata da Cisl Ambulanti, con circa 70 operatori ambulanti, con articoli di abbigliamento, pelletteria, accessori, tessile casa e alimentari.