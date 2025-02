Libertà Viaccia si prende il secondo posto. Tobbiana, momento di crisi: arriva la sconfitta

La nuova prima della classe ha calato il tris. Ed approfittando dello scivolone dell’ex-capolista, ha portato a cinque lunghezze il margine di vantaggio su quest’ultima (che è stata appaiata da una terza rivale) ci sono gli estremi per progettare la fuga. La diciannovesima giornata del campionato di Terza Categoria (che si concluderà come di consueto con il posticipo che stasera metterà di fronte Firenze Nord e Prato Sport) ha insomma già lasciato in dote diverse sorprese. Intanto, la Polisportiva Carraia ha capitalizzato al massimo il fattore-campo rifilato un secco 3-0 al Colonnata, mantenendo il primo posto in classifica (con 45 punti). E grazie alla contemporanea sconfitta dei rivali, ha piazzato l’allungo: Camaiani non è bastato al Tobbiana di Santini, perché l’Eureka ha segnato con Corti, Papi e Guarducci aggiudicandosi la contesa in virtù del 3-1 finale e conquistando il diritto di continuare a sognare i playoff. Idem dicesi de La Libertà Viaccia, che ha agguantato proprio il Tobbiana in seconda posizione: merito del 3-0 casalingo con cui la banda Sensi ha sconfitto il San Lorenzo Campi Giovani. Quarta posizione per l’Atletico Esperia, che si conferma squadra solida e continua anche in termini di risultati oltre che di prestazioni: Martino (doppietta) Algenti e Pelli hanno messo la firma sotto il 4-0 rifilato al Paperino San Giorgio. Ma rialza la testa anche Las Vegas, riproponendosi per le zone nobili: dopo alcune prestazioni altalenanti, gli uomini di mister Shehaj hanno annichilito il BGV Soccer con un pirotecnico 5-2 (propiziato dalle doppiette di Bandinelli e Dondini e dall’assolo di Putoto). Ed in settima posizione c’è il Bacchereto: i carmignanesi hanno espugnato il campo di Usella infliggendo a La Briglia un 6-1 di stampo tennistico. Rimane invece a metà del guado la CDP Vaianese, che dopo una partenza a razzo è rimasta invischiata a metà classifica: Tronchi e Gigli sono andati in rete in trasferta contro il Carmignano, ma Vecchio e Anzà hanno fatto lo stesso per i locali e il confronto si è concluso sul 2-2. Continua insomma a profilarsi un torneo combattuto ed avvincente, ad ogni livello. E chissà che le prossime gare non possano portare altri stravolgimenti.

Giovanni Fiorentino