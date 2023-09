Prato, riprendono le lezioni dell’Università del Tempo libero “Eliana Monarca”

Prato, 28 settembre 2023 - Mercoledì 4 ottobre riprendono le lezioni dell’Università del Tempo libero “Eliana Monarca”, l’associazione culturale che ha sede nella Camera del Lavoro di Prato. Dopo la pausa estiva comincerà la seconda parte del programma 2023, che verrà inaugurata dalle lezioni del Maestro Alberto Batisti. Esse dureranno fino all’ 8 novembre: previsti cinque incontri sul tema “L’Umanesimo di Leonard Bernstein”, che si svolgeranno ogni mercoledì dalle 16 alle 18, in presenza in Aula Magna del PIN e in videoconferenza attraverso il sito www.universitatempolibero.it. A seguire il tema: “Dalla Globalizzazione al protezionismo: come conciliare i due sistemi in favore della sostenibilità”, che si svilupperà in quattro conferenze, tenute tutte tra il mese di ottobre e quello di novembre rispettivamente dal Prof Piero Ganugi (il mercoledì dalle 16 alle 18) e dalla Prof.ssa Micaela Frulli (il venerdì dalle 16 alle 18). A conclusione del programma dell’anno 2023, dal 10 novembre al 29 novembre, ci saranno sette conferenze in cui verranno sviluppati due argomenti: “Il teatro del Comico”, che sarà condotto dal Dott. Massimiliano Barbini, e “Ridere o sorridere: il cinema positivo Americano del XX secolo”, a cura della dottoressa Sveva Fedeli. L’ultima parte del programma 2023 quindi, si conclude con il riferimento al valore etico del ridere, con cui abbiamo iniziato l’anno accademico, usando la vena artistica del teatro d’autore e il cinema positivo americano del XX secolo. Le lezioni si svolgeranno il mercoledì e il venerdì dalle ore 16 alle ore 18.