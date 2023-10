Lezione speciale sulla Resistenza. Con i Lego e il testimone di guerra

I Lego conquistano grandi e piccini. È stato letteralmente preso d’assalto il primo laboratorio di Lego history curato dalla Fondazione Cdse e organizzato dal Comune di Cantagallo in collaborazione con i gestori del Rifugio Pacini. Esauriti i 30 posti messi a disposizione al Rifugio Pacini di Pian della Rasa per la giornata di gioco e studio.

"È stato un pomeriggio bellissimo, nel segno della storia, della socialità e del gioco consapevole - sottolineano l’assessora di Cantagallo Maila Grazzini e la direttrice del Cdsa Alessia Cecconi –. Un’ottima partenza per un progetto che è stato premiato con la prima posizione dal bando 2023 della Regione dedicato al patrimonio storico, politico e culturale dell’antifascismo e della Resistenza e alla promozione di una cultura di libertà, democrazia, pace e collaborazione tra i popoli".

Il laboratorio di memoria attiva e partecipata ha coinvolto adulti, bambini e testimoni del Novecento ed è stato arricchito dalla presenza di Nello Santini, nato a Cantagallo nel 1934, memoria diretta della Seconda guerra mondiale e dello sfollamento coatto degli abitanti dei borghi distrutti lungo la linea gotica. Presenti al pomeriggio i volontari di Anpi Cantagallo e della Sezione Cantagallo Cisom Corpo Italiano di soccorso con il supporto della protezione civile Valbisenzio.

Il progetto ’Mattoncini di Resistenza. Storia del lavoro e memorie di guerra in Val di Bisenzio’ è nato dalla volontà di lavorare in rete e in senso creativo sulla memoria della guerra e liberazione in un territorio profondamente segnato dal secondo conflitto mondiale.

La Fondazione Cdse lo ha realizzato in collaborazione con i Comuni della Val di Bisenzio, con la preziosa ed esperta consulenza degli storici dell’Italian Brick History e il coinvolgimento di numerose associazioni. Si tratta naturalmente di kit specifici e personalizzati sulla storia della Resistenza e dell’antifascismo dell’Appennino pratese, che permettono di avere a disposizione un materiale didattico unico. Adesso i kit saranno protagonisti di una serie di laboratori, introdotti da un racconto storico che presenta il tema.

Due i prossimi appuntamenti: venerdì 10 novembre alle 17.15 al Mumat di Vernio con ’Le fabbriche tessili nel Novecento’ì, laboratorio con visita agli antichi macchinari e merende con dolcezze d’autunno in collaborazione con Auser La Sartoria Vernio, e domenica 3 dicembre alle 15 a Vaiano, sala polivalente Baldini (via Aldo Moro, 4). ’Dall’8 settembre 1943 alla Liberazione in Val di Bisenzio’ con la merenda in collaborazione con Auser - La Sartoria Vaiano. Tutti i laboratori sono gratuiti con prenotazione obbligatoria su www.visitvalbisenzio.itprenotazione-eventi.