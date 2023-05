"L’ex arena Boncioli torna a vivere Nuovi posti auto per i cittadini"

L’ex arena Bonciolini diventerà un parcheggio e un area verde a pochi passi dalla villa medicea di Poggio a Caiano. E’ uno dei nuovi punti del programma elettorale di Francesco Puggelli, riguardante un’area vicino a via Cancellieri ma ad oggi "nascosta" dalla visuale. Sono oltre 2000 metri quadrati di terreno che negli anni Sessanta era usato come arena estiva del Cinema Italia di via Umberto I. L’area, di proprietà privata, ricade in via Aietta ed è abbandonata da circa quarant’anni. Attraverso un’operazione di "perequazione urbanistica" inserita nei nuovi strumenti di pianificazione territoriale, la zona sarà oggetto di un intervento di rigenerazione urbana e a costo zero per l’amministrazione. "In questi anni - spiega Francesco Puggelli - abbiamo realizzato opere di cui a Poggio si parlava da anni e che oggi sono sotto gli occhi di tutti ma abbiamo anche lavorato pensando al futuro, gettando basi solide per altri interventi strategici che potranno vedere la luce nei prossimi anni. Il parcheggio di via Aietta, anche grazie alla collaborazione della proprietà, è uno di questi e la riteniamo un’opera fondamentale perché aumenterà i posti auto a servizio del commercio, del turismo e dei residenti ma anche perché permetterà il recupero di un luogo che ha contribuito a scrivere la storia locale e che, se saremo confermati alla guida del Comune, tornerà alla comunità". Il progetto per l’ex arena Bonciolini si inserisce insieme alla nuova piazza, al parcheggio di Ponte al Mulino e alla riqualificazione della zona di Sottombrone, nel disegno del nuovo centro storico che punta ad un’opera sostenibile, ricca di alberi e vegetazione e attenta all’ambiente, con pavimentazione permeabile per consentire il massimo assorbimento delle acque da parte del suolo. "Recuperare l’ex arena Bonciolini - conclude Puggelli - è un altro passo sul quale crediamo molto. Sarà realizzata nella prima parte del prossimo mandato. Sorrido quando sento dire che presentiamo progetti, come quello per il recupero del cimitero, a ridosso del voto. Nessuno può credere che sia possibile tirarli fuori dal nulla in pochi giorni. A questi risultati si arriva solo se si lavora con determinazione e serietà giorno dopo giorno per anni. La nostra forza consiste nell’aver fatto tante opere in cinque anni, creando le condizioni per progetti futuri".