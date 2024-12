Letterine dei desideri e cinema gratuito. Ma anche il grande calendario dell’avvento

Non c’è limite all’inventiva

dei negozianti: la libreria Gori,

ad esempio, offrirà in dono un

gin tonic ai lettori adulti e un libro ai più piccoli. Ogni fine settimana inoltre si apriranno le caselle del calendario dell’Avvento di Palazzo Pretorio e ogni bambino riceverà gli indizi per poi avventurarsi nelle sale alla ricerca di particolari. Alla fine, verrà consegnata a ogni partecipante una sorpresa che comporrà un dono ideato dal museo (prenotazione a [email protected] entro domani). Infine, una bella sorpresa al Cinema Eden. Per i bambini tornano i cartoni della domenica mattina a ingresso gratuito in collaborazione con il Comune: l’8 dicembre appuntamento con "Inside Out 1", il 15 "Frozen 1" e il 22 dicembre

"Il Gobbo di Notre Dame".