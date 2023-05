L’estate diffusa di Prato Musica, teatro, cinema Da giugno ad agosto sarà vietato annoiarsi

Prato a tutta estate. Dopo l’anticipazione del concerto di Alessandro Fiori alla Casa Circondariale La Dogaia di Prato previsto per lunedì 12 giugno è pronto il cartellone della ’Prato Estate 2023’, realizzata dall’assessorato alla Cultura del Comune. La ’città diffusa’ sarà protagonista e scenografia al tempo stesso dell’estate. "Torna Prato Estate con una prima tappa in carcere per poi toccare vari luoghi della città - commenta l’assessore alla Cultura Simone Mangani -. Una diffusione dello spettacolo dal vivo com’è sempre accaduto negli ultimi anni non soltanto nel centro storico".

Il programma: al Chiostro di San Domenico il 5-6-7 luglio alle 21.30 spazio alla musica e al teatro con ’Sotto le stelle del Jazz’ a cura dell’associazione Oblò sala prove e la direzione artistica di Marco De Cotiis. In concerto ’Elisa Mini Trio’, ’Michele Marini OrganicTrio’ ed ’Easy to Love tributo a Massimo Urbani’.

Il 10 luglio alle 21.30 ’Se mi ami non piangere’ , una storia familiare maschile plurale di e con Massimo Bonechi, Riccardo Goretti e Alberto Salvi.

L’ 11 luglio alle 21.30 ’Six Strings & Jazz Musette’ con la sonorità intima e graffiante della chitarra di Gianni Zei e della fisarmonica di Roberto Benvenuti.

Il 12 luglio alle 21.30 partirà dal Festival delle Colline il tour italiano del compositore svedese Daniel Norgren. Il 17 luglio alle 21.30 ’Il fantasma di Canterville’, il racconto più divertente di Oscar Wilde in scena con Ciro Masella e Giada Medicheschi, con le musiche originali eseguite dal vivo da Alessandro Luchi.

Il 18 luglio alle 21.30 ’Tutta colpa di Cecco’, un omaggio a Francesco Nuti progetto di Fabio Jamax Giuliani, Niccolò Storai e Stefano Simmaco.

Il 19 luglio alle 21.30 ’Parola: tra musica e poesia’, incontro con il cantautore Giovanni Caccamo e la poetessa Ilaria Maria d’Urbano. Il 20 luglio alle 21.30 ’Pietre Nere’, spettacolo di Enrico Castellani e Valeria Raimondi. Il 21 luglio alle 21.30 Stefano Tamborrino con l’orchestra speciale ’Feat New Naif’, un concerto frutto di un laboratorio tenuto alla Cooperativa sociale New Naif.

Il 25 luglio alle 21.30 ’Ruah’, in concerto Calotta Vettori, Nicolò Francesco Farfaglia, Silvia Bolognesi, Andrea Melani con la partecipazione di Riccardo Galardini. Il 27 luglio alle 21.30 ’Appago’, tre figure, interpretate da Maddalena Amorini, Beatrice Ceccherini ed Erica Trinchera, si raccontano dai propri mondi ultraterreni in un viaggio di ricordi. Il 28 luglio alle 21.30 ’La beffa del grasso legnaiuolo’, in scena Luca Avagliano, Andrea Bruno Savelli, Emiliano Buttaroni, Lorenzo Carcasci, Olmo De Martino e con la partecipazione straordinaria di Sergio Forconi.

Il 31 luglio alle 21.30 ’Ma pure questo è amore’, una produzione Teatro Linguaggicreativi con Gabriele Genevose e Valeria Perdonò e testo e regia di Simona Migliori.

A Palazzo Datini 3 spettacoli:

Il 29 giugno alle 21.30 ’Io Malaparto. Lettere a Curzio’, uno spettacolo pieno di sorprese scritto e interpretato da Maila Ermini. Il 3 luglio alle 21.30 ’Prima della Prima’, con Monica Bucciantini. Il 13 e 14 luglio alle 21.30 ’Miniature’, un live concertdanza itinerante negli ambienti di Palazzo Datini con Virginia Gradi e Valeria Caliandro. Giardino Buonamici all’insegna del jazz: dal 14 al 21 giugno e il 19 luglio alle 21.30 ’Buonamici Jazz’, a cura di Casotto aTipico e Fabrizia Bettazzi. Il 22 giugno alle 21.30 ’Omaggio a De André’, a cura di Ensemble Terzo Tempo con la partecipazione di Edoardo Michelozzi.

Il 3 agosto alle 21.30 ’Gaber dopo Gaber’, spettacolo originale con Anna Maria Castelli, accompagnata da Adriàn Fioramonti e Thomas Sinigaglia.

Il 10 agosto alle 21.30 ’Swingin’ jazz’ con l’orchestra OsmannGold. Al Castello dell’Imperatore torna il cinema all’aperto con l’ Arena Cinematografica dal 17 giugno al 7 settembre (200 posti) e il 3 luglio alle 21.30 il “Cinema in concerto”.

A Officina Giovani le residenze creative apriranno le porte all’arte, alla musica, al design, al teatro e alle performance il 15, 16 e 17 giugno con ’Macelli Freschi’. Il programma completo è consultabile sul sito del Comune di Prato e sulla pagina Facebook “Prato Festival”. Per informazioni: 0574.1835152.