L’estate al fresco in Valbisenzio Tra tortelli, festa medievale e verde

Tantissimi appuntamenti, a cominciare da questo fine settimana, animeranno l’estate verniotta per turisti e visitatori dalla Toscana e dall’Emilia. Un’offerta ampia che "sposa la tradizione e l’innovazione", ha spiegato l’assessore al turismo Maria Lucarini durante la presentazione del cartellone delle prossime settimane avvenuta nel palazzo della Provincia insieme all’assessore al turismo del Comune di Prato Gabriele Bosi, alla Pro loco di Luciana e agli artisti che esporranno a Montepiano. Il ricco cartellone, un’occasione per tanti pratesi di passare ore piacevoli al fresco della vallata, vede impegnate diverse associazioni del territorio e parte oggi con l’Estate Sanpotina in piazza della Pieve a Sant’Ippolito di Vernio: dalle 19.30 musica e ballo con l’orchestra Retropalco e apericena con prodotti del territorio. Domani sempre dalle 19.30 sfilata di moda per eleggere miss Val di Bisenzio e la sagra in piazza con i tortelli di patate fatti a mano (prenotazione obbligatoria anche via WhatsApp 333.7392711391.7099167). Domani è anche la data della prima edizione del Mototortello a Cavarzano. La Proloco, in collaborazione con Motoclub Cap, organizza un giro con partenza da Mercatale alle 8.30 e arrivo a Montepiano attraverso Barberino e Castiglione. Aperitivo in collaborazione con la Proloco di Montepiano e quindi pranzo nello spazio polivalente di Cavarzano (prenotazione obbligatoria 375.6594854).

Il fine settimana del 24 e 25 giugno, poi, il clou delle iniziative, con eventi in contemporanea a Luciana, Montepiano e Mercatale. A Luciana si svolgerà la Festa medievale, un appuntamento che la Pro loco porta avanti da 15 anni con enorme successo: per due giorni, dalle 17 in poi, la frazione di Case Marchi fa un salto nel tempo per tornare all’epoca dei conti Alberti, con case aperte e abitanti vestiti a tema. Ad animare aie e vicoli ci saranno figuranti, giocolieri, musicanti, artisti, artigiani e antichi mestieri. Taverne e Hostarie metteranno in tavola piatti tipici del tempo, i Li Nadari Giullari, Antichi Popoli e Guardiani dell’Oca si esibiranno in spettacoli itineranti per le vie del borgo, il gruppo folk Winegrapes in brani propri e pezzi della tradizione folk europea e i Magaria daranno spettacolo con la danza aerea e giocoleria di fuoco (info 392.0589291).

A Montepiano, oltre ad alcuni appuntamenti della Pro loco, ci sarà la parte toscana della Festa della Via della Lana e della Seta, che si svolgerà in contemporanea a Castiglion dei Pepoli. Tante le iniziative nei due giorni per scoprire ogni angolo della frazione: dalle visite curate dal Cdse durante la mattina, concerti, ville storiche aperte con opere d’arte in esposizione, un laboratorio per imparare a colorare a cura di Sara Rossini, alle camminate in notturna da Luciana a Montepiano. Segnaliamo inoltre l’incontro "Fare comunità: arte pubblica lungo la Via della Lana e della Seta", presentazione del progetto di Land Art dedicato nel giardino della Casa del Mulino Saetti con concerto conclusivo di Don Hilario & Niña del Monte. Lo stesso fine settimana l’ex Meucci e il parco dell’Albereta a Mercatale saranno invasi dal cosplay, con Vernio Comics. Promosso dal centro commerciale Vivere Vernio, in collaborazione con l’associazione culturale Azione Cosplay Prato, prevede diversi momenti di animazione, come la partecipazione del fumettista Giulio Zeloni che realizzerà un murales di 20 metri su una parete dell’ex Meucci, la gara Cosplay, il K-Pop Invasion, l’esibizione di danza a ritmo di musica coreana, il concerto delle Alabarde spaziali e la Pirate Bay Bande (programma completo sui canali Social di Vernio Comics e del Centro commerciale naturale Vivere Vernio).

Claudia Iozzelli