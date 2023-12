La Castellina saluta Dino e Vale: il Leo’s Bar cambia gestione

Prato, 12 dicembre 2023 – Il martedì di solito il locale è chiuso, ma stavolta Dino e Vale hanno fatto un’eccezione: aperti per salutare i loro clienti dopo quasi trent’anni dietro al bancone del Leo’s Bar, punto di riferimento della Castellina, crocevia dove non si fa solo colazione ma si viene a sapere tutto quello che serve sulla vita del quartiere.

Clientela fedelissima, la loro, perché Dino e Valentino Pasquarelli, con la loro cortesia, hanno fatto sentire il Leo's la casa di tutti i clienti. Non sorprenderà quindi sapere che ci sono state anche diverse lacrimucce davanti e dietro al bancone in questa ultima giornata di commiato dal pubblico. La prospettiva di una bella e lunga vacanza nell’Abruzzo natio stempera un po’ la mestizia del congedo in un grande, lungo abbraccio che dura una giornata intera in quella che è alla Castellina è una grande famiglia, la famiglia del Leo’s.

La riapertura con la nuova gestione dovrebbe avvenire questo sabato.

Lu.Bo.