Leo Turrini all’Inter club. Stasera spazio al calcio

Serata speciale per la Prato nerazzurra. Questa sera alle 21 nel club di via Ofanto arriva il giornalista Leo Turrini che presenterà il suo libro tutto dedicato al mondo Inter. Un appuntamento importante per tutti gli appassionati di Inter che avranno l’occasione di confrontarsi con un giornalista appassionato di Inter e parlare della loro squadra del cuore. Leo Turrini è un giornalista e opinionista televisivo. Da anni si occupa di sport scrivendo per i quotidiani Il resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno. È considerato uno dei maggiori esperti di Formula 1 e della Ferrari. Nel 1993 ha vinto il Premio Letterario Dino Ferrari e nel 2014 il Premio Beppe Viola. Ha pubblicato le biografie di Gino Bartali, Lucio Battisti, Alberto Tomba, Michael Schumacher e Dino Ferrari.