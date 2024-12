L’elenco dei defibrillatori. Ecco i dispositivi salvavita

Il Comune di Montemurlo ha pubblicato sul sito internet istituzionale www.comune.montemurlo.po.it l’elenco con tutti i defibrillatori semiautomatici di proprietà pubblica, presenti sul territorio. Un elenco che vale la pena di leggere per sapere, in caso di bisogno, dove si trova l’apparecchiatura più vicina. In tutto sono 10 i defibrillatori presenti in edifici pubblici, scuole e palestre e impianti sportivi, accessibili durante l’apertura al pubblico delle strutture, sei quelli che si trovano in spazi all’aperto e quindi raggiungibili e utilizzabili 24 ore al giorno, senza limitazioni.

I dispositivi che sono all’aperto nelle colonnine con termoregolazione si trovano in via Deledda 2/a al bocciodromo "Vannucci-Menchetti", donato da Luisa Raspanti in memoria del marito, Francesco Di Carlo, morto per un malore. Un altro è presente all’entrata del giardino "Meoni" a Bagnolo (via Turati-angolo via Micca), mentre un altro Dae a libero accesso è in via Bisenzio a Oste nei pressi dell’azienda Paola Textile che lo ha donato.

La ditta Il Pantano ha donato il defibrillatore che si trova a Oste in piazza Amendola. Anche il parco cittadino di Montemurlo ha il suo Dae, frutto della donazione dell’associazione nazionale Carabinieri Montemurlo e da Totapulcra centro estetico, e si trova in piazza della Repubblica – lato piazza Donatori, mentre in piazza della Costituzione, il Dae, donato dal Lions Club Montemurlo e Totapulcra si trova vicino ai bagni pubblici.

I defibrillatori che si trovano all’interno di edifici pubblici, scuole e palestre, e quindi accessibili sono in orario d’ufficio o di apertura delle strutture, sono collocati in via Toscanini 1 (palazzo degli uffici comunali), in via Toscanini 21 (comando della polizia municipale), alla biblioteca "Della Fonte" in piazza Don Milani, al centro Giovani "David Sassoli", alla palestra di via Micca a Bagnolo, alla palestra di via Deledda a Fornacelle, alla palestra della scuola Manzi di via Morecci, al palazzetto dello sport di Oste in via Maroncelli, all’impianto sportivo "Nesti" di via Micca a Bagnolo, allo stadio "Nelli" di Oste. Alcuni dei defibrillatori che si trovano nelle strutture pubbliche sono stati donati da Tessitura Italia di via G Di Vittorio (due defibrillatori) e Bindi Service di via Rossini a Oste.

"Montemurlo ci sta a cuore e grazie al sostegno di tanti privati lungimiranti e generosi, siamo riusciti a costituire una bella rete di strumenti salvavita sul nostro territorio" ha detto il sindaco Simone Calamai.