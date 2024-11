"Leggi i segnali della cyberviolenza", protagonisti gli studenti

Auditorium dell’istituto Gramsci-Keynes gremito di studenti per l’iniziativa "Leggi i segnali della cyberviolenza" organizzata dal Soroptimist club Prato presieduto da Beatrice Grassi in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne. Hanno partecipato Eva Claudio Cosentino, Centro operativo Polizia postale Toscana; Roberta Pieri, procuratore della Repubblica al Tribunale dei minori di Firenze; Elena Lenzi, psicologa e psicoterapeuta. Saluti introduttivi della presidente Grassi, dell’assessore alle pari opportunità Maria Logli e della Consulta degli studenti. Sono stati esaminati da più punti di vista i molteplici aspetti della cyberviolenza, dell’uso distorto dei social con specifico riguardo nei confronti di ragazze e donne oggetto di molestie, stalking, condivisione non consensuale di immagini intime. Da parte dei relatori vi è stato un invito a non inviare testi e immagini esplicite sessualmente. Su questi fronti è forte l’impegno della Polizia postale che raccoglie le denunce di violazione della propria privacy e conduce accurate investigazioni. Analizzata anche la legge in vigore e le linee di contrasto a questo fenomeno. L’impegno del Soroptimist è rivolto ad azioni di informazione e prevenzione, per riconoscere la violenza e acquisirne consapevolezza.