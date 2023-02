"Lebensraum" lo spazio vitale promette risate

PRATO

Al Fabbricone si ride con Lebensraum. Da giovedì 2 a domenica 5 marzo al Teatro Fabbricone il gruppo svedese Jakop Ahlbom Company porta in scena Lebensraum, ultimo spettacolo internazionale che il Teatro Metastasio ospita nella Stagione 20222023 in collaborazione con Gruppo Colle in programma giovedì e venerd’ alle 20.45, sabato alle 19.30 e domenica alle 16.30.

Presentato per la prima volta in Italia alla Biennale 2018, il lavoro dell’autore, regista, acrobata e performer Jakop Ahlbom si caratterizza per una scrittura che gioca sull’irrazionale e crea mondi onirici ai confini del subconscio, unendo elementi derivati dalla farsa, dall’illusionismo, l’acrobazia, la danza, l’assurdismo, la musica, le arti visive, la poesia e la magia, e che trae ispirazione diretta da fonti cinematografiche, cui i rimandi sono continui. Lebensraum (in italiano ’spazio vitale’) è uno spettacolo muto, di teatro fisico, che si ispira all’universo di Buster Keaton e alla slapstick comedy (le comiche alla Stanlio e Ollio) e, in generale, alle atmosfere visive degli anni Venti, cui fa da contrasto la colonna sonora con la musica rock contemporanea suonata dal vivo dal gruppo Alamo Race Track (al posto del pianoforte che negli anni venti accompagnava la proiezione del film).

La scena - un unico ambiente, un monolocale con carta da parati alle pareti, dove mimetizzato c’è anche il duo di musicisti, e mobilio d’antan – racchiude la storia di due uomini che vivono in un piccolissimo appartamento. Per ovviare al problema di uno spazio così angusto, i due creano macchinari e strumenti per automatizzare in modo surreale la loro vita nella casa, con argani e tiranti che fanno arrivare sale e pepe a tavola, o rimettono a posto l’acqua nel frigo, mobili con una duplice funzione come il letto che diventa un pianoforte, la libreria che funge anche da frigorifero. Lentamente l’arredamento assume proporzioni surreali quando i due, mancando una donna in casa, decidono di creare una bambola meccanica che li possa aiutare a svolgere i lavori domestici ma che ben presto pensa ed esprime opinioni proprie.Le tensioni aumentano e la stanza inizia a diventare sempre più piccola riempendosi di gag esilaranti. Biglietti da 10 a 28 euro. Info su www.metastasio.it