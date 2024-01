Le visite guidate. Tra fabbriche musei e curiosità

Andar per fabbriche e musei nell’ultimo weekend di gennaio? Fare il pieno di bellezza dietro casa è possibile con tante iniziative fra Prato e Montemurlo, addentrandosi in luoghi di grande fascino che appartengono alla nostra cultura e identità produttiva. Domani Tipo, Turismo industriale Prato, ci porterà alla scoperta del lanificio Nova Fides di Montemurlo (via Bisenzio 88) e del suo reparto di tessitura, strizzando l’occhio ad ambiente e sostenibilità. S’intitola "Green & social. I tessuti rigenerati per un nuovo mondo" l’itinerario che prenderà il via alle 15 con tappa finale al bar-museo Victory Cafè, scrigno di curiosità dal mondo tessile tra telai meccanici e antichi macchinari. Prenotazione obbligatoria su www.pratoturismo.it; costo 15 euro, 12 ridotto, gratuito per bambini. Per la visita è previsto lo spostamento con mezzi propri e un gustoso aperitivo a richiesta da pagare in loco. Da Prato a Montemurlo, domenica, per un itinerario inedito nella città medievale organizzato da Prato Cultura: "Prato daSottoinsu" farà scoprire i sotterranei della basilica delle Carceri che custodiscono le antiche prigioni di fine XIII secolo per poi dirigersi verso le case-torri. Appuntamento alle 15 in piazza delle Carceri: il costo della visita è di 15 euro con prenotazione obbligatoria: [email protected] o 340 5101749. Museo di Palazzo Pretorio protagonista sempre domenica di un doppio appuntamento per adulti e bambini. Piccoli artisti crescono fra i tesori della collezione permanente con "Forme e colori", laboratorio per famiglie con bimbi dai 3 ai 6 anni (alle 16): prenotazioni a [email protected] o 0574 1837859, costo 5 euro).

Sempre al Pretorio, alle 16, è di scena il Giorno della Memoria con "Ravensbrück, la storia dimenticata", una lettura drammatizzata con la voce narrante di Paola Zoppi e l’accompagnamento al violino di Helga Ovale, a cura del Museo della Deportazione (ingresso gratuito, prenotazioni: 0574 1837859 o [email protected]). Fine settimana infine al Pecci dedicato ai piccolissimi stimolati al primo contatto con la bellezza grazie a "Primi mille giorni d’arte" (prenotazione obbligatoria, costo 3 euro): domani e domenica, dalle 10.30 alle 12, attività con genitori e bimbi fino a 18 mesi.