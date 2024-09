Le super sincro Futura ripartono dalla Francia

PRATO

La stagione della Futura, per quanto concerne il sincro, si era di fatto chiusa a Roma nelle scorse settimane con i piazzamenti che hanno permesso al club di conquistare il titolo di miglior società d’Italia alle spalle della Rari Nantes Savona.

E prima del ritorno ufficiale in vasca, la stagione agonistica 2024/25 ripartirà idealmente dalla Francia. Già perché una delegazione del sodalizio pratese composta dagli agonisti Gaia Bonanni, Tommaso Bartolini, Emma Tilli, Amanda Rossi, Olivia Prosperi, Azzurra Santoro, Leonora Mazzoli, Angelica Mennini, Agata Signori e Anna Padelli e dalla direttrice Simona Ricotta è partita nei giorni scorsi alla volta di Sete.

Si tratta di un progetto finanziato nell’ambito del programma "Erasmus+" e volto alla condivisione della conoscenza della Comunità Europea, del cambiamento climatico e della passione per il nuoto artistico. Che vedrà il gruppo di Prato condividere questa esperienza altre giovani agonisti e giovani agoniste in rappresentanza di Spagna e Polonia (oltre che della Francia). Ad organizzare la manifestazione, che oltre alla Futura coinvolge il Busto Nuoto, le spagnole del Granollers e le polacche del Dabrowka, è la società sportiva transalpina Pays d’Aix Natation. Cinque formazioni di nuoto artistico che, oltre ad allenarsi insieme, creeranno uno spettacolo acquatico presentato in un grande evento.