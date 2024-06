Le strade chiuse dalle 15,30 alle 22 e le deviazioni. Spenti i varchi Ztl

Per consentire il passaggio della corsa saranno chiusi al traffico dalle 15.30 alle 22 viale Piave, piazza Santa Maria delle Carceri nel tratto di collegamento compreso tra viale Piave e via San Bonaventura, via San Bonaventura, piazza San Francesco nel tratto di collegamento tra via San Bonaventura e via Ricasoli. Via del Cassero e via Pallacorda chiuse. Durante la chiusura al transito di viale Piave, il traffico proveniente da via Frascati sarà deviato in via Carbonaia, via Silvestri, piazza del Collegio, via Cicognini, via del Pellegrino, via Santa Caterina, via Dolce de’ Mazzamuti, piazza dell’Ospedale, via della Misericordia e via Cavour oppure via Sant’Jacopo, via Cambioni, via del Pellegrino, via Santa Caterina, via Dolce de’ Mazzamuti, piazza dell’Ospedale, via della Misericordia, via Cavour. A partire dalle 15 si consiglia di effettuare gli attraversamenti della città in direzione nord-sud e sud-nord, est-ovest e ovest-est utilizzando gli assi della Tangenziale ovest (viale Fratelli Cervi, viale Nam Dinh, viale Chang Zhou, viale Salvador Allende, viale Sedici Aprile 1992 e viceversa) e della Declassata (viale Leonardo da Vinci). Dalle ore 15 alle 24, per consentire lo svolgimento della manifestazione, saranno spenti i varchi elettronici di controllo d’accesso alla Ztl A, all’incrocio tra piazza San Francesco e via Ricasoli e tra via Sant’Jacopo e via J. Modesti. E’ consentito il transito in deviazione nelle zone a traffico limitato A (0-24) e B (7.30-18.30).