Le società in crisi: "Stiamo vicino a tutte le realtà"

"Come federazione, abbiamo provveduto ad erogare un contributo economico per le società calcistiche maggiormente penalizzate dall’indisponibilità prolungata dei rispettivi impianti. Mi par d’aver capito che anche l’amministrazione sia orientata verso questa direzione, se non altro. Più che un bando, sarebbe però più agevole indennizzare direttamente le società danneggiate, come già stato fatto in altri frangenti". Anche Massimo Taiti, nella duplice veste di vice-presidente del comitato toscano della Lnd Figc e di delegato provinciale del Coni, ha tirato le somme della situazione legata agli impianti sportivi.

Taiti, fra le opere in corso a quale darebbe la priorità nel corso di questo 2025? "Al campo del Maliseti, perché l’intera vicenda è paradossale: mi è parso di capire che manchino solamente le bandierine del corner, un lavoro che potrebbe essere completato in una manciata di minuti ma che richiederà ancora qualche giorno. Del lotto fa parte anche il campo del Viaccia, con il nuovo terreno di gioco in sintetico che secondo la società sarebbe ufficialmente pronto. Da vice-presidente federale, confermo: abbiamo già provveduto nelle scorse settimane ad omologare il campo, dal nostro punto di vista ci si può giocare. E posso dire che lo abbiamo fatto in tempi-record. Avrebbero dovuto omologarlo da Roma secondo la prassi prevista per i nuovi campi sintetici, ma siamo riusciti ad ottenere una deroga".

Quanto incide l’indisponibilità della struttura per una società? "Moltissimo: si riflette innanzitutto sul piano economico, in quanto vengono a mancare in primis gli introiti dettati dai biglietti e dal bar-pizzeria. Poi c’è il fatto di doversi organizzare, talvolta pagando un affitto altrove. Il Viaccia ha quantificato i danni in circa 50mila euro: non mi stupisco. E poi? E poi c’è l’aspetto sportivo, che è strettamente legato a questi disagi: sarà un caso, ma Maliseti Seano e Viaccia occupano gli ultimi posti nella classifiche".

Vuole rivolgere un invito all’amministrazione? "Ho grande fiducia in Ilaria Bugetti, questo voglio ribadirlo. Premetto che, come Figc, abbiamo indennizzato economicamente Viaccia e Iolo, considerando le difficoltà che entrambe le squadre hanno. Sarebbe ottimo se anche il Comune andasse a prevedere una serie di ristori per le società più in difficoltà, come fatto con alcune società del rugby. Nel lotto inserirei anche l’Olimpia Prato, che in questa fase necessita di sostegno: è l’unica società sportiva che ha solo il settore giovanile".

G.F.