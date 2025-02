Le Scorribande musicali al Cicognini

Questa sera al Teatro D’Annunzio del Convitto Cicognini, alle 21 il concerto Scorribande musicali, organizzato da Elisabetta Ciani con il circolo Rossi di Vaiano a favore della Caritas Diocesana. Sul palco si alterneranno tre gruppi: Il cacciatore di sogni, ovvero Federico Santini pianista e compositore, Syun Shen con la sua arpa (insieme nella foto) e Giuseppe di Stefano al mandolino) con un repertorio di musiche tradizionali cinesi; Etruria musica (Simone Calcinai al violino e Riviera Lazari al violoncello); il Gruppo vocale Corte Bardi diretto da Elisabetta Ciani e accompagnato da Chiara Cirri al pianoforte e da Norma Di Mauro al liuto. I biglietti d’ingresso costano 10 euro e si possono acquistare a circolo di Vaiano in via Braga (informazioni e prenotazioni al 335 7766741).

Da ricordare oggi al Palazzo della Musica di via Santa Trinita il primo appuntamento con ICAMus SoundSpace, la rassegna dedicata ai compositori americani. Il titolo dell’incontro in programma alle 17.30, è George Gershwin e la Rhapsody in Blue, in occasione della mostra bibliografica e documentaria "Rhapsody in Blue. Cent’anni di un capolavoro", curata da Somigli con la collaborazione di Aloma Bardi e Paolo Belli. La pianista LiLai Nan eseguirà una selezione dal capolavoro di Gershwin, cui si affiancheranno pagine memorabili dal gershwiniano Song-Book of 1932. Ingresso libero.