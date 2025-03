Le prime della classe. La sfida di Prato e Zenith

Prato e Zenith contro le prime due della classe. Il calendario prevede per le compagini laniere impegnate nel girone D di Serie D due match tostissimi per la 27° giornata: i biancazzurri ospiteranno domenica (calcio d’avvio alle 14.30) la capolista Forlì, mentre gli amaranto saranno di scena nell’anticipo di sabato (via alle 17.30) allo stadio Bruno Benelli di Ravenna, casa della seconda forza della graduatoria. Partiamo dalla formazione allenata da Marco Mariotti, che si troverà di fronte una compagine che sta collezionando numeri impressionanti. I biancorossi sono reduci da sei vittorie consecutive, in occasione delle quali hanno sempre mantenuto la porta inviolata, e nelle ultime 15 uscite hanno ottenuto 14 successi. L’unica formazione capace dal 17 novembre a oggi di battere la corazzata di mister Alessandro Miramari, che vanta la seconda miglior difesa del torneo con soli 15 gol incassati (due in più rispetto al Ravenna), è stata la Zenith, che lo scorso 19 gennaio ha piazzato il colpaccio in trasferta, imponendosi per 3-2. Remedi e compagni dovranno fare particolare attenzione a bomber Elia Petrelli, terzo nella classifica marcatori del girone D con un bottino di 11 sigilli. Occhio anche ai fantasisti Davide Macrì, autore di sette reti, e Nicola Farinelli, che ha uno score di cinque gol e 10 assist. Peraltro, durante il mercato di riparazione la società forlivese si è rinforzata ulteriormente in attacco assicurandosi le prestazioni di Michele Trombetta, proveniente dalla Giana Erminio (in Serie C) e già protagonista con tre marcature dal suo arrivo. Nell’ultimo match disputato e vinto ai danni del Progresso, Miramari ha schierato i suoi con un 4-3-3, utilizzando Martelli fra i pali; Mandrelli, Drudi, Saporetti e Graziani nel reparto arretrato; a centrocampo Campagna, Menarini e Gaiola, e in avanti il tridente composto da Macrì, Petrelli e Farinelli. Nella gara d’andata il Prato dovette arrendersi per 2-0, steso dai sigilli - uno per tempo - di Rossi e Campagna. Venendo alla Zenith, i ragazzi guidati da Simone Settesoldi sfideranno il Ravenna, che rispetto alla cima della classifica ha appena due punti di ritardo. Francesco Manuzzi (10 reti) e Loreto Lo Bosco (sette gol) sono i punti di riferimento offensivi della squadra di mister Marco Marchionni, che ha in Paolo Rrapaj il suo miglior assistman con otto. Come detto, quella giallorossa è la retroguardia meno perforata del raggruppamento. Delle ultime sei partite di campionato, il Ravenna - che nel frattempo ha raggiunto la finale di Coppa Italia di categoria - ne ha vinte cinque e non perde addirittura dal 6 ottobre scorso. In occasione della gara d’andata, la Zenith venne travolta per 5-0.

Francesco Bocchini