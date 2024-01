Le pillole di benessere on line. Appuntamenti con 30 esperti

Sono oltre trenta gli esperti in diverse patologie, a confronto su otto macrotemi scelti fra gli argomenti più attuali e di interesse, che LloydsFarmacia – Benu Farmacia ha riunito per il suo ‘Talks 2024’: la terza edizione delle pillole di benessere, online su https://insalute.lloydsfarmacia.it. Un palinsesto gratuito, dedicato a prevenzione e stili di vita consapevoli, con la conduzione dei giornalisti Susanna Messaggio (foto) e Alessandro Santoro, che ‘incontrano’ specialisti di varie materie, medici ma anche trainer e coach olimpionici, per aiutare i cittadini a fare chiarezza su temi della salute: vere e proprie patologie, ma anche stili di vita e i servizi di prevenzione in farmacia.

Indubbie emergenze socio sanitarie, come il diabete di tipo 2 e i disagi adolescenziali, fra filtri social e accettazione di sé, si alternano - con Talks - a temi attuali, come l’ormai indiscusso ‘asse intestino-cervello’, un’alimentazione attenta alle esigenze ambientali, una medicina capace di rispondere alle diversità di genere e alla popolazione transgender - che vede coinvolte 400.000 persone in Italia - il benessere della donna, nelle più varie fasce di età, il ruolo di telemedicina e intelligenza artificiale.